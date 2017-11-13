Rangе Rover, в аварии с которым погибла молодая пара в Краснодаре, принадлежит судье

Как ранее сообщал «Югополис», ДТП произошло в районе 4 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. Водитель внедорожника Range Rover на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2114. В результате ДТП двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте, водитель в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся, однако через некоторое время был доставлен в отдел полиции. Установлено, что 27-летний краснодарец не является владельцем внедорожника. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/g1WDe7GWwF0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщил «Югополису» источник в правоохранительных органах региона, Range Rover принадлежит федеральному судье из Краснодара, который не управлял автомобилем. Сейчас следователи выясняют, как за рулем автомобиля оказался виновник аварии.