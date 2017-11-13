Пожилая жительница Слонима выпала из окна 7-го этажа

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Пенсионерка погибла в Слониме в результате падения с седьмого этажа, сообщила «Газета Слонимская» в понедельник.

По информации издания, инцидент в районном центре произошел около 19:00 в пятницу 10 ноября на улице Тополевой.

В результате падения с 7-го этажа девятиэтажного дома 82-летняя женщина погибла на месте.