Зарыли награбленное: подозреваемые в налете на ломбард задержаны в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 ноя — Sputnik. Двое мужчин задержаны вскоре после ограблении алматинского ломбарда.

Налет на коммерческое учреждение, расположенное на пересечении улиц Абая и Алтынсарина, произошел на минувшей неделе. Камера наружного наблюдения запечатлела детали нападения.

Злоумышленники в масках, вооруженные ножом и пневматическим пистолетом, вошли в здание ломбарда. Девушка-кассир, увидев преступников, попыталась закрыться в отдельной комнате. Однако одному из преступников удалось отжать дверь. Перепуганная девушка не сопротивлялась — ей ничего не оставалось, как отдать ценное имущество: восемь мобильных телефонов, планшетный компьютер и 71 тысяча тенге.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbU0YK8BQcE/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">09.11.2017г. Ограбление Ломбарда г.Алматы ________________________ @rozysk_kz ⬅️✅??? ______________________________________________ #rozysk_kz #казахстан #кызылорда #павлодар #актобе #атырау #тараз #алматы #шымкент #петропавловск #талдыкорган #семей #костанай #караганда #актау #астана #устькаменогорск #кокшетау #уральск #almaty #МВДРК #розыск #розыскалматы #помощь #нашли#ограбление</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Розыск WatsApp : ? (@rozysk_kz) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-10T18:46:23+00:00">Nov 10, 2017 at 10:46am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Воспользоваться награбленным по своему усмотрению подозреваемым не удалось: в кратчайшие сроки они были вычислены и задержаны. Вещественные доказательства были обнаружены и изъяты на территории одного из частных домов в Турксибском районе. Судя по всему, “до хороших времен” добытое преступным путем фигуранты закопали в земле», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД Алматы Жанболат Зиадин.

По подозрению в разбойном нападении задержаны двое 20-летних мужчин — жители Алматы и Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей. По оперативным данным, за несколько часов до нападения на ломбард в Ауэзовском районе Алматы они могли совершить аналогичное преступление в Алмалинском районе.