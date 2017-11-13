Зарыли награбленное: подозреваемые в налете на ломбард задержаны в Алматы
Налетчикам удалось похитить мобильные телефоны, планшет и более 70 тысяч тенге.
Налетчикам удалось похитить мобильные телефоны, планшет и более 70 тысяч тенге.
АСТАНА, 13 ноя — Sputnik. Двое мужчин задержаны вскоре после ограблении алматинского ломбарда.
Налет на коммерческое учреждение, расположенное на пересечении улиц Абая и Алтынсарина, произошел на минувшей неделе. Камера наружного наблюдения запечатлела детали нападения.
Злоумышленники в масках, вооруженные ножом и пневматическим пистолетом, вошли в здание ломбарда.
«Воспользоваться награбленным по своему усмотрению подозреваемым не удалось: в кратчайшие сроки они были вычислены и задержаны. Вещественные доказательства были обнаружены и изъяты на территории одного из частных домов в Турксибском районе. Судя по всему, “до хороших времен” добытое преступным путем фигуранты закопали в земле», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД Алматы Жанболат Зиадин.
По подозрению в разбойном нападении задержаны двое 20-летних мужчин — жители Алматы и Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей. По оперативным данным, за несколько часов до нападения на ломбард в Ауэзовском районе Алматы они могли совершить аналогичное преступление в Алмалинском районе.
Известно, что оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за грабеж и разбойное нападение.