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17:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

Зарыли награбленное: подозреваемые в налете на ломбард задержаны в Алматы

Налетчикам удалось похитить мобильные телефоны, планшет и более 70 тысяч тенге.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 ноя — Sputnik. Двое мужчин задержаны вскоре после ограблении алматинского ломбарда.

Налет на коммерческое учреждение, расположенное на пересечении улиц Абая и Алтынсарина, произошел на минувшей неделе. Камера наружного наблюдения запечатлела детали нападения.

Злоумышленники в масках, вооруженные ножом и пневматическим пистолетом, вошли в здание ломбарда. Девушка-кассир, увидев преступников, попыталась закрыться в отдельной комнате. Однако одному из преступников удалось отжать дверь. Перепуганная девушка не сопротивлялась — ей ничего не оставалось, как отдать ценное имущество: восемь мобильных телефонов, планшетный компьютер и 71 тысяча тенге.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Воспользоваться награбленным по своему усмотрению подозреваемым не удалось: в кратчайшие сроки они были вычислены и задержаны. Вещественные доказательства были обнаружены и изъяты на территории одного из частных домов в Турксибском районе. Судя по всему, “до хороших времен” добытое преступным путем фигуранты закопали в земле», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДВД Алматы Жанболат Зиадин.

По подозрению в разбойном нападении задержаны двое 20-летних мужчин — жители Алматы и Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей. По оперативным данным, за несколько часов до нападения на ломбард в Ауэзовском районе Алматы они могли совершить аналогичное преступление в Алмалинском районе.

Известно, что оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за грабеж и разбойное нападение.

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