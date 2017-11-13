В Узбекистане за полтора года задержали свыше 200 работорговцев
В отношении всех задержанных возбуждены дела по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистана.
В отношении всех задержанных возбуждены дела по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Служба национальной безопасности в 2016 году и первом полугодии этого года пресекла деятельность 216 граждан, занимавшихся вывозом жителей Узбекистана за рубеж для незаконной трудовой и сексуальной эксплуатации.
В отношении всех этих лиц, сообщил корреспонденту Sputnik представитель силового ведомства, были возбуждены дела по статье 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса Узбекистана.
«Анализ материалов уголовных дел по данному направлению показывает, что идет активный процесс трансформации локальных ОПГ, специализирующихся на трафике людей, в международную сеть с участием организованных преступных сообществ из Казахстана, России, Турции, ОАЭ, стран
Вывоз узбекистанцев в указанные государства, заметил он, осуществляется с использованием как национальных, так и фиктивных паспортов других государств, имеющих фальшивые визы и выездные отметки.
На сегодняшний день наиболее активно используемыми каналами нелегальной миграции являются Ташкент — Шымкент — Алматы, Ташкент — Москва (Новосибирск, Екатеринбург, Казань), Самарканд — Андижан — Ош — Шарджа — Дубай, Самарканд — Москва — Египет — Израиль, Бухара — Москва — Египет — Израиль, Ташкент — Ош — ОАЭ, Ташкент — Шымкент — ОАЭ и ряд других.