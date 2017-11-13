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17:36 (мск), источник: Sputnik.by

Суд над беглым чиновником: Петрамович обжалует приговор

Согласно решению суда обвиняемому придется уплатить почти 100 тысяч рублей в доход государства — это сумма по взяткам, которые фигурировали в деле.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Бывший заместитель главы администрации Партизанского района Минска Николай Петрамович, который приговорен судом первой инстанции к девяти годам лишения свободы, обжалует приговор, об этом он заявил сразу после оглашения резолютивной части судебного решения.

Суд Первомайского района Минска в понедельник постановил обвинительный приговор в отношении Петрамовича и назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. У экс-чиновника будет конфисковано имущество, но суд снял арест с квартиры, где он проживал с семьей. Судом также принято решение засчитать Петрамовичу в срок отбывания наказания время нахождения под стражей (день за день).

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Как сообщила Sputnik адвокат обвиняемого после оглашения приговора, они будут обжаловать решение суда в той части, где Петрамович не признал свою вину. В ходе судебного следствия бывший чиновник заявлял, что у него не было корыстного умысла при совершении мошенничества, на чем настаивало следствие и государственное обвинение. Адвокат также заявила, что он готов погасить те иски потерпевших, которые признал.

Прокурорский иск

Как сообщила журналистам государственный обвинитель Екатерина Высоцкая, зампрокурора Первомайского на стадии предварительного расследования было заявлено исковое требование о взыскании с Петрамовича дохода, который он получил преступным путем.

Суд эти требования удовлетворил в полном объеме. По словам прокурора, «суммы по этим взяткам будут изъяты в доход государства».

Высоцкая пояснила, что такое решение принято на основании того, что Петрамович признан виновным в коррупционных преступлениях — подстрекательстве к дачи взяток и приготовлении к этому. Согласно решению суда, данная сумма составляет почти 100 тысяч рублей.

Суд также удовлетворил иски потерпевших — полностью или частично — на общую сумму около 800 тысяч рублей.

Прокурор уточнила, что всего по данному делу проходило 38 потерпевших, в ходе следствия 11 из их поменяли статус и стали свидетелями по фактам взяток.

Конфискация имущества

По решению суда у Петрамовича будут конфискованы в счет погашения долга 25 тысяч вьетнамских донг (около тысячи долларов США), 300 долларов, 10 белорусских рублей, несколько мобильных телефонов, планшет, ружье, холодильник и телевизор. При этом суд снял арест с квартиры, где он проживал с семьей. Кроме того, Петрамовичу в соответствии с приговором придется уплатить государственную пошлину в размере 46 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки и порядке.

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