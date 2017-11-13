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17:33 (мск), источник: БЕЛТА

Пострадавший при обрушении здания в Могилеве мальчик умер в больнице

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший при обрушении здания в Могилеве мальчик скончался в больнице, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

«Сегодня констатирована смерть второго ребенка, получившего травмы в результате обрушения железобетонного перекрытия на незавершенном строительном объекте. 9-летний мальчик 1 ноября был доставлен в Могилевскую детскую областную больницу в состоянии клинической смерти с тяжелой сочетанной травмой. С учетом новых обстоятельств следствием будет дана правовая оценка произошедшему», — проинформировала Оксана Соленюк.

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УСК по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему в результате обрушения перекрытия на незавершенном объекте. Дополнительно возбуждено еще одно уголовное дело по факту служебной халатности — ст. 428 УК Беларуси. Дело возбуждено в отношении должностных лиц управления архитектуры и градостроительства и иных структурных подразделений Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка и иные тяжкие последствия.

Следователи изъяли документацию по поводу выделения земельного участка, проектирования строительства и иные документы в Могилевском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру и в Могилевском горисполкоме, сейчас идет ее анализ. С учетом полученной информации проводятся допросы. Также назначена строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз.

В ходе расследования установлено, что Комитет государственного контроля Могилевской области еще в 2010 году провел проверку и вынес предписание о сносе незаконно построенных объектов по ул. Загородное шоссе, д. 31. На основании проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Могилевского горисполкома, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением земельного и градостроительного законодательства. Предположительно, строительство велось некачественно — подручными средствами. Данный факт рассматривается в качестве одной из возможных причин обрушения.

Ранее по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления был задержан житель Могилева, который в 2008—2010 годах на указанном земельном участке без соответствующего разрешения стал самовольно строить дом. Он был освобожден по истечении срока задержания в связи с отсутствием оснований для применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина остается в статусе подозреваемого, в его отношении применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Расследование ранее возбужденного уголовного дела по ст.144 УК Беларусь (причинение смерти по неосторожности) продолжается.

Как сообщалось, днем 1 ноября в Могилеве под рухнувшей плитой в строящемся здании оказались зажаты двое мальчиков. Прибывшие спасатели извлекли двух детей. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть старшего мальчика, младший ребенок был доставлен в реанимацию.

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