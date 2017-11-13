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17:42 (мск), источник: Вести Сочи

Подозреваемый в осквернении кладбища задержан в Сочи

В среду, 8 ноября, появилась информация о том, что на кладбище в Олимпийском парке повреждено несколько надгробий и сломаны кресты. Приехавшие полицейские сняли отпечатки пальцев и слепки обуви.

Источник: Вести Сочи

После обработки информации установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Ростовской области, он задержан.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм», сообщает пресс-служба УВД по г. Сочи.

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