Убийца судьи Жанны Бердыгуловой приговорен к пожизненному заключению

Путем сложения статей 99 «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление», 188 «Кража» и 384 «Похищение официальных документов», мужчину приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, потерпевшей стороне Абдрахманов должен выплатить более 10 миллионов тенге морального и материального ущерба. Уголовное дело рассмотрено с участием присяжных заседателей.

Напомним, 46-летняя судья Жанна Бердыгулова была найдена задушенной 13 июня в ванной комнате собственной квартиры. По горячим следам был задержан 33-летний житель Кокшетау — Медет Абдрахманов 1984 года рождения. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за убийство, совершенное в 2006 году. Медет Абдрахманов.