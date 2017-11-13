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17:46 (мск), источник: Tengrinews

Убийца судьи Жанны Бердыгуловой приговорен к пожизненному заключению

13 ноября в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области состоялось оглашение приговора в отношении Медета Абдрахманова, обвиняемого в убийстве бывшего председателя судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Жанны Бердыгуловой, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Путем сложения статей 99 «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление», 188 «Кража» и 384 «Похищение официальных документов», мужчину приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, потерпевшей стороне Абдрахманов должен выплатить более 10 миллионов тенге морального и материального ущерба. Уголовное дело рассмотрено с участием присяжных заседателей.

Напомним, 46-летняя судья Жанна Бердыгулова была найдена задушенной 13 июня в ванной комнате собственной квартиры. По горячим следам был задержан 33-летний житель Кокшетау — Медет Абдрахманов 1984 года рождения. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за убийство, совершенное в 2006 году. Медет Абдрахманов.

Погибшая Жанна Бердыгулова более 28 лет проработала в судебной системе. Она начинала свою трудовую деятельность секретарем судебного заседания в Верховном суде. С 1998 года приступила к судейской деятельности с должности судьи Уральского городского суда Западно-Казахстанской области. С 2003 года работала судьей Западно-Казахстанского областного суда, с 2007 года судьей Алматинского областного суда, с 2012 года председателем специализированного межрайонного административного суда Алматинской области. В 2014 году была назначена председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда. В 2017 году она ждала назначения и перевода на службу в Алматы. Жанна Бердыгулова.

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Убийца судьи Жанны Бердыгуловой приговорен к пожизненному заключению
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