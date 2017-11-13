Задержаны бандиты, отправлявшие узбекистанцев в рабство в Россию

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Служба национальной безопасности перекрыла два канала отправки граждан Узбекистана в трудовое рабство в Россию, сообщает корреспондент Sputnik.

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«Оперативники выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы, которая наладила канал вывоза граждан Узбекистана в РФ с целью их последующей насильственной эксплуатации. Члены группы — братья Ядгаровы занимались вербовкой и отправкой узбекистанцев в Краснодарский край. Их подельник — гражданин России занимался их трудовой эксплуатацией», — отметили в ходе брифинга в столице сотрудники силового ведомства.

За каждого мигранта гражданин РФ выдавал братьям Ядгаровым денежное вознаграждение в размере 300 долларов. В результате противоправных действий ОПГ пострадали жители Андижанской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ферганской областей.

По результатам судебного разбирательства Сирожиддин и Зиёвиддин Ядгаровы были осуждены по статьям 135 (торговля людьми) и 138 (насильственное незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 и 8 лет соответственно.