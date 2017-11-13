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18:32 (мск), источник: Publika.md

Один из обвиняемых в покушении на Влада Плахотнюка полностью признал вину

Один из семи обвиняемых по делу о покушении на лидера ДПМ Влада Плахотнюка полностью признал свою вину. Он подал прошение о рассмотрении его дела по упрощенной процедуре и смягчении наказания.

Источник: Publika.md

«Мы приняли ходатайство одного из обвиняемых о рассмотрения дела на основании доказательств. Он просит о разбирательстве по специальной упрощённой процедуре», — сообщил прокурор Денис Ротару.

Какую роль признавший вину играл в подготовке покушения, прокуроры не уточнили. Лишь сообщили: дело разделят, и одного из семи обвиняемых будут судить отдельно.

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Оба дела передадут Кишиневскому суду сектора Центр. Адвокаты обвиняемых встретили такое решение в штыки.

«Дело находилось в компетенции Кишинёвского суда сектора Ботаника. Потому что именно там проводились последние действия по уголовному преследованию. Мы настаиваем, что это не относится к компетенции суда сектора Центр», — сказал адвокат Ион Модвал.

Семеро обвиняемых по делу о попытке покушения на лидера ДПМ Влада Плахотнюка предстали перед судом в конце октября. По данным обвинения, они действовали по заказу криминального авторитета Григория Карамалака по кличке Болгар. Его объявили в международный розыск.

Подсудимым предъявлены обвинения по статьям о подготовке заказного убийства, незаконном хранении оружия и боеприпасов, незаконном проникновении и нахождении на территории Молдовы.

Всего по этому делу были задержаны восемь человек в Кишиневе и девять — в Украине.

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