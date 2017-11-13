Жаждавшие романтики французские туристы угнали гондолу в Венеции

Пара французских туристов угнала в Венеции гондолу, но не смогла справиться с ее управлением. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает местная газета La Nuova Venezia.

Инцидент произошел в ночь на 13 ноября. В полицию обратился местный житель, который рассказал, что два человека на его глазах украли гондолу. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали французских туристов: 41-летнего мужчину и 29-летнюю женщину.

Оказалось, что они хотели совершить ночную романтическую прогулку по Венеции и добраться до церкви Санта-Мария-Формоза. Однако управлять гондолой французы не умели, в результате они просто дрейфовали по каналам, натыкаясь на берег и другие пришвартованные лодки. Задачу им усложняла плохая погода: в городе шел дождь и дул сильный ветер.

К моменту прибытия полицейских угонщики уже полностью промокли, замерзли и выбились из сил. В результате их пересадили на полицейский катер и доставили в участок для дальнейшего разбирательства. Похищенную гондолу передали ее законному владельцу, которому теперь предстоит оценить нанесенный судну ущерб.