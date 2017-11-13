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18:43 (мск), источник: Sputnik.by

Лидчанку-декретницу оштрафовали за наращивание волос на дому

Рекламировала свои услуги девушка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, с использованием социальных сетей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Экономический суд Гродненской области оштрафовал 26-летнюю жительницу Лиды за нелегальное оказание парикмахерских услуг на дому, сообщили в понедельник в Верховном суде Беларуси.

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Рекламировала свои услуги девушка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, с использованием социальных сетей: женщинам она предлагала наращивание волос, но при этом не была зарегистрирована как ИП.

«Экономический суд Гродненской области привлек лидчанку к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти базовых величин — 115 рублей», — сообщили в суде.

Там напомнили, что штраф за такое нарушение может достигать 100 базовых величин, также суд может принять решение о конфискации инструментов или полученного дохода.

Уже вступил в силу указ № 337, которым была легализована работа граждан на дому, в том числе оказание парикмахерских услуг. Физлицу, чтобы трудиться законно, следует раз в год заплатить единый налог.

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