Лидчанку-декретницу оштрафовали за наращивание волос на дому

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Экономический суд Гродненской области оштрафовал 26-летнюю жительницу Лиды за нелегальное оказание парикмахерских услуг на дому, сообщили в понедельник в Верховном суде Беларуси.

Рекламировала свои услуги девушка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, с использованием социальных сетей: женщинам она предлагала наращивание волос, но при этом не была зарегистрирована как ИП.

«Экономический суд Гродненской области привлек лидчанку к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти базовых величин — 115 рублей», — сообщили в суде.

Там напомнили, что штраф за такое нарушение может достигать 100 базовых величин, также суд может принять решение о конфискации инструментов или полученного дохода.