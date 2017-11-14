Жители воронежского села сообщили об эпидемии желтухи

Заболели трое детей и один взрослый, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» жители села в понедельник, 13 ноября. Они предполагают, что вспышки серьёзного заболевания можно было избежать.

Как рассказали жители села Александровка, первым себя плохо почувствовал взрослый мужчина. С жалобами он обратился в местный фельдшерский акушерский пункт (ФАП). Оттуда больного направили в Павловскую районную больницу. Однако там почему-то госпитализировать мужчину не стали, а отправили домой, что возмущает местных жителей.

Поводом для возмущения стало то, что следующим заболел сын мужчины, который обращался к врачам и вернулся из Павловска домой. Мальчик учится в школе, и вслед за ним симптомы желтухи появились ещё у двух школьников.

В департаменте здравоохранения Воронежской области корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили данные о четырёх пациентах, которые проходят лечение в Павловской РБ с диагнозом «острый вирусный гепатит А».