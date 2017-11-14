Жители воронежского села сообщили об эпидемии желтухи
В селе Александровка Павловского района сразу у нескольких человек диагностировали гепатит А.
В селе Александровка Павловского района сразу у нескольких человек диагностировали гепатит А.
Заболели трое детей и один взрослый, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» жители села в понедельник, 13 ноября. Они предполагают, что вспышки серьёзного заболевания можно было избежать.
Как рассказали жители села Александровка, первым себя плохо почувствовал взрослый мужчина. С жалобами он обратился в местный фельдшерский акушерский пункт (ФАП). Оттуда больного направили в Павловскую районную больницу. Однако там
Поводом для возмущения стало то, что следующим заболел сын мужчины, который обращался к врачам и вернулся из Павловска домой. Мальчик учится в школе, и вслед за ним симптомы желтухи появились ещё у двух школьников.
В департаменте здравоохранения Воронежской области корреспонденту «Вести-Воронеж» подтвердили данные о четырёх пациентах, которые проходят лечение в Павловской РБ с диагнозом «острый вирусный гепатит А».
— Мужчине, первому обратившемуся к врачам, после биохимических и серологических исследований был поставлен диагноз и назначено лечение, которое не требует обязательной госпитализации, — пояснили корреспонденту «Вести-Воронеж» в департаменте здравоохранения. — Были выявлены все лица, контактировавшие с заболевшими. Им также после соответствующих исследований в профилактических целях проведены прививки против гепатита А. В том числе были привиты все ученики и учителя местной школы. Эпидситуация находится под наблюдение