В Артёмовском в квартире многодетной семьи рухнул потолок

Источник: Вести - Екатеринбург

В управляющей компании заниматься этой проблемой не намерены. Два дивана и детская кроватка — в этой комнатке ютится семья Нигамотьяновых с пятью детьми. Вторая комната — детская — недавно перестала быть жилой, в ней рухнул потолок. Едва не пострадала младшая дочь, полуторогодовалая Карина.

«У нас игровая тут была, она играла, я её позвала, она вышла и всё сразу рухнуло», — рассказывает жительница Артёмовского Наталья Нигамотьянова.

Последние несколько лет кровля протекала, на чердаке постоянно стояли вёдра и тазики, но крышу Управляющая компания не ремонтировала. После ЧП здание проверили сотрудники прокуратуры и ГЖИ. Они нашли массу нарушений.

«Дом обслуживается ненадлежащим образом, выявлены нарушения не только по содержанию общедомового имущества. В адрес руководителя управляющей компании “Федерация” внесено представление», — сообщил заместитель Артёмовского городского прокурора Иван Соплин.

Но в самой управляющей компании утверждают, что они заниматься этим домом не должны. Здание, говорят, перешло в управление другой организации. «Это не наше, вы пронимаете! Вот вы съехали с квартиры, вы будете её ремонтировать продолжать? А крыши продырявлены самими же жильцами, когда антенны ставят. Я всем говорю, ждите, фасады, фундаменты и крыши, это капитальный ремонт», — говорит начальник Артёмовского участка УК «Федерация» Николай Галиновский.

Но в другой управляющей компании уверяют, что заняться домом хотели бы, да пока не могут: месяц назад на собрании жильцы действительно решили перейти к ним, но процесс ещё не завершён. А пока коммунальщики разбираются, кто обслуживает дом, на устранение недостатков остается все меньше времени. Устранить все проблемы управляющая компания должна до 1 декабря.