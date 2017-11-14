СНБ задержала группировку по отправке секс-рабынь в ОАЭ

Источник: Sputnik

Как сообщили в ведомстве, в частности, задержана гражданка И. Аманова, которая занималась поиском, вербовкой и дальнейшим вывозом из Хорезмской области девушек для их принудительной эксплуатации в эмиратах.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечены ее подельники, проживавшие в данном регионе. Это К. Атажанов и Ш. Раджабов, занимавшиеся вербовкой потенциальных жертв. Переправка и транспортировка живого товара из Узбекистана в ОАЭ через территорию России была возложена на У. Рахимова.

При этом функции охраны и безопасности при отправке секс-рабынь возлагались еще на одного фигуранта дела — Э. Атамуратова. По прибытии в пункт назначения девушек встречали уроженка Хорезмской области О. Алламова и уроженка Кашкадарьинской области Д. Шабиева, которые владели несколькими притонами в Дубае.

В ходе оперативных мероприятий члены ОПГ были задержаны при попытке вывоза на территорию Казахстана двух девушек для последующей их отправки в Дубай через РФ. В результате УВД по Хорезмской области на основании материалов УСНБ возбудило уголовное дело по статье 135 (Торговля людьми) Уголовного кодекса республики.

По данным ведомства, организаторы ОПГ постоянно проводят анализ потребностей нелегального рынка страны пребывания, исходя из чего и выполняют заказ на поставку живого товара.

Еще одним, наиболее участившимся видом преступления за последние годы, стала продажа новорожденных детей. Так, например, в ходе проведенных органами СНБ мероприятий на территории Ташкента пресечена деятельность граждан Узбекистана Т. Ходжаевой и А. Курамшиной, занимавшихся поиском и последующей перепродажей новорожденных детей, цена на которых варьировалась от 500 до 5000 долларов.