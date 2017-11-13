В Омске ввели план «Перехват» для поимки угонщика

Автопатруль караулил угонщика на пересечении улиц Заозерная и Менделеева. Вскоре там появился разыскиваемый автомобиль. За рулем находился 27-летний мужчина, который сначала утверждал, что забыл права дома, однако в итоге сознался, что угнал иномарку от магазина на улице Енисейской, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.