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19:57 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ввели план «Перехват» для поимки угонщика

Мужчина, угнавший Peugeot, сначала пытался оправдаться тем, что просто забыл права дома.

10 ноября около 16:55 экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение об угоне автомобиля Peugeot 406. Для задержания преступника пришлось вводить план «Перехват».

Автопатруль караулил угонщика на пересечении улиц Заозерная и Менделеева. Вскоре там появился разыскиваемый автомобиль. За рулем находился 27-летний мужчина, который сначала утверждал, что забыл права дома, однако в итоге сознался, что угнал иномарку от магазина на улице Енисейской, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемого передали в руки полиции, которая ведет проверку по факту случившегося. Но уже известно, что задержанный ранее привлекался за кражу и угон.

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