В Омске ввели план «Перехват» для поимки угонщика
Мужчина, угнавший Peugeot, сначала пытался оправдаться тем, что просто забыл права дома.
Мужчина, угнавший Peugeot, сначала пытался оправдаться тем, что просто забыл права дома.
10 ноября около 16:55 экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение об угоне автомобиля Peugeot 406. Для задержания преступника пришлось вводить план «Перехват».
Автопатруль караулил угонщика на пересечении улиц Заозерная и Менделеева. Вскоре там появился разыскиваемый автомобиль. За рулем находился 27-летний мужчина, который сначала утверждал, что забыл права дома, однако в итоге сознался, что угнал иномарку от магазина на улице Енисейской, сообщили в
Подозреваемого передали в руки полиции, которая ведет проверку по факту случившегося. Но уже известно, что задержанный ранее привлекался за кражу и угон.