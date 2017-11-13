В Новосибирске начался суд по иску внука Брежнева к продавцам ручек

Эти деньги изначально хотели поделить на трех ответчиков; но в итоге к суду был привлечен только один — организация, разместившая плакат с изображением генсека в витрине магазина, где он и провисел с мая по октябрь 2016 года.

Напомним, на плакате лицо генсека крупным планом пересекает брежневская фраза «Экономика должна быть экономной». Видимо, предполагается, что написана она ручкой, которую, собственно, и рекламирует этот шедевр. Кроме того, перо ручки известного бренда еще и упирается генсеку в нос. Понятно, что видеть все это внуку крайне неприятно.

— Особенно возмущает тот факт, что Брежнев используется в рекламе американской продукции, — заявил Алексей Крестьянов.

Для Андрея Брежнева важен сам факт рассмотрения его иска. В соответствии с Гражданским кодексом использовать фотографию умершего можно только с согласия детей и супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей. А если на свете уже нет ни детей, ни супруги, ни тем более родителей? Получается, спросить согласия не у кого — и делай что хочешь. Внуки, не говоря уже о племянниках и прочих родственниках, в статье закона об охране изображения не указаны. Собственно, поэтому и сумма компенсации, которую хочет взыскать Андрей с коммерсантов, — мизерная. Это не деньги, это символ.