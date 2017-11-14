В Челябинской области почти пять часов тушили пожар на строящемся объекте ГОКа

Как сообщает ГУ МЧС области, строящееся здание в Варненском районе загорелось в 14 часов 12 минут. Активисты «СТОП ГОК» сообщают на своей странице, что пожар был на Михеевском ГОКе. Возгорание произошло на площади 200 квадратных метров внутри строящего производственного здания по обогащению медной руды.

По данным МЧС к тушению пожара привлекались 30 человек и 8 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 18 часов 50 минут.

МЧС не сообщает о жертвах и пострадавших. У общественников другие сведения.