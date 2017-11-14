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07:07 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области почти пять часов тушили пожар на строящемся объекте ГОКа

В Челябинской области почти пять часов тушили пожар на строящемся объекте на территории Михеевского горно-обогатительного комбинат.

Как сообщает ГУ МЧС области, строящееся здание в Варненском районе загорелось в 14 часов 12 минут. Активисты «СТОП ГОК» сообщают на своей странице, что пожар был на Михеевском ГОКе. Возгорание произошло на площади 200 квадратных метров внутри строящего производственного здания по обогащению медной руды.

По данным МЧС к тушению пожара привлекались 30 человек и 8 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 18 часов 50 минут.

МЧС не сообщает о жертвах и пострадавших. У общественников другие сведения.

Ущерб и причины возгорания устанавливаются.

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