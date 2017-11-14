В Кизеле пропал 49-летний мужчина

Почти месяц в Кизеле не могут найти 48-летнего Чиркова Александра Петровича.

Как рассказала его знакомая, мужчину в последний раз видели на улице Макаренко в игровом клубе для пенсионеров (микрорайон Финский). Это было 16 октября 2017 года.

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«Он позвонил маме по телефону, предупредил, что заедет за деньгами. Вызвал такси в обе стороны. Приехал, взял 500 рублей и уехал обратно в клуб. Таксист говорит, что высадил его на улице Макаренко, возле входа. Больше Александра никто не видел», — рассказывает бывшая коллега пропавшего Елизавета.

В этом клубе собираются люди в возрасте 60−70 лет. Играют в шахматы и бильярд.

Знакомые пропавшего рассказывают, что раньше мужчина бывало выпивал, но на момент исчезновения спиртного не употреблял, так как был закодирован.

Мама мужчины рассказывает, что за деньгами он также приезжал трезвым.

Особые приметы: среднего роста, худощавый волосы темные, есть залысина. Мужчина прихрамывает на правую ногу, косолапит, у него отсутствуют верхние зубы.

Был одет в серую куртку, серые штаны, на голове — зимняя формовая чёрная кепка.

Мама Александра написала заявление в полицию.