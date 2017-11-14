В одной из школ Ростова потолок обвалился во время урока
В школе № 30 в
В школе № 30 в
Причиной происшествия стали слабые крепления — они не выдержали и гипоскартонная конструкция рухнула, передает издание «Блокнот».
В этот момент в кабинете находились ученики 5-го класса. Одна из школьниц после обрушения была отправлена в травмпункт.
Издание отмечает, что учитель и завуч требовали от школьников удалить фото и видео происшествия с мобильных устройств. Они объяснили это запретом на съемку учебного процесса.
«У пострадавшей была ссадина на лбу, медик обработал ранку, оказав ей всю необходимую помощь. В кабинете, где все это случилось, проводятся ремонтные работы, — прокомментировала и.о. директора школы Елена Кильченко. — Детей мы действительно собрали и попросили их удалить материалы с телефонов.
Мать одного из учащихся рассказала, что этот инцидент для школы не первый — ранее потолок обрушился на входе в учреждение.
Сейчас администрация школы разбирается с рабочими, которые сделали некачественный ремонт.