В одной из школ Ростова потолок обвалился во время урока

Причиной происшествия стали слабые крепления — они не выдержали и гипоскартонная конструкция рухнула, передает издание «Блокнот».

В этот момент в кабинете находились ученики 5-го класса. Одна из школьниц после обрушения была отправлена в травмпункт.

Издание отмечает, что учитель и завуч требовали от школьников удалить фото и видео происшествия с мобильных устройств. Они объяснили это запретом на съемку учебного процесса.

«У пострадавшей была ссадина на лбу, медик обработал ранку, оказав ей всю необходимую помощь. В кабинете, где все это случилось, проводятся ремонтные работы, — прокомментировала и.о. директора школы Елена Кильченко. — Детей мы действительно собрали и попросили их удалить материалы с телефонов. Во-первых, чтобы те не сеяли панику среди других ребят, во-вторых, снимать учебный процесс нельзя».

Мать одного из учащихся рассказала, что этот инцидент для школы не первый — ранее потолок обрушился на входе в учреждение.