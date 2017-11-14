Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Высокая цена, которую Орнелла Мути заплатила за ужин с Путиным
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
02:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Брата Тельмана Исмаилова объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал родного брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Вагифа. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Росбалт».

Источник: РИА "Новости"

Следствие считает, что бывший офицер Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Вагиф Исмаилов обеспечивал прикрытие в семейном клане по силовой линии. Также он объявлен в международный розыск. Агентство напоминает, что Исмаилов скрылся от оперативников осенью 2016 года, тогда же был задержан и его брат Рафик.

Вагифу Исмаилову заочно предъявлены обвинения по двум статьям УК России: 222-ой (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и 105-ой («Убийство»). Предполагалось, что он находится в России, но затем следствию стало известно, что Вагиф перебрался к брату Тельману Исмаилову в Турцию.

Читайте также
Экс-владелец Черкизона Исмаилов объявлен в международный розыск

11 ноября Басманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в организации двух убийств. Также бизнесмену предъявили обвинение в незаконном обороте оружия, он был объявлен в международный розыск.

В середине сентября по 12 адресам Исмаилова прошли обыски. Источник «Ленты.ру» связывал их с делом о двойном убийстве. В мае 2016 года в Подмосковье обнаружили тела владельца нескольких торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брилева.

Исмаилова в конце 2015 года признали банкротом. По данным источников «Ленты.ру», бизнесмен находится за границей. У него возникли сложности с кредиторами в 2009 году после закрытия Черкизовского рынка.

Беглого бизнесмена Исмаилова обвиняют в двойном убийстве
Во время загрузки произошла ошибка.
13 ноября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Путин рассказал об итогах встречи с Эрдоганом
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
Сборная Италии пропустит чемпионат мира в России
Собчак поддержала предложение об объединении оппозиции
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
США показали видео появления у берегов Кореи трех авианосцев
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь