В Хабаровске выявили новых подозреваемых в кори

В Хабаровске выявлены новые случаи подозрения на заболевание корью. В связи с этим массовая вакцинация в крае продолжается. Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», ранее было обнаружено 12 подозреваемых. На данный момент известно, что из них у 10 взрослых и одного ребенка подтверждено наличие вируса кори.

Вакцинируют в первую очередь тех, кто находился в контакте с заболевшими. Вакцинация будет продолжаться до тех пор, пока не пройдет инкубационный период после последнего выявленного случая. Пройти вакцинацию советуют детям и взрослым в возрасте до 55 лет. Вакцина бесплатна, сделать ее можно в поликлинике по месту жительства. При этом, если человек не помнит — делали ли ему в детстве прививку, специалисты советуют в таком случае обратиться в поликлинику по месту жительства. Терапевт проверит данные о всех прививках и в случае чего, поставит на учет по вакцинации.