Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Около резиденции Путина обрушился склон
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Просьбу Украины к Канаде в соцсетях высмеяли словами Матроскина
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
7 неловких вопросов сексологу
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10Последствия тайфуна Дамри
03:34 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске выявили новых подозреваемых в кори

Массовая вакцинация в регионе продолжается.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске выявлены новые случаи подозрения на заболевание корью. В связи с этим массовая вакцинация в крае продолжается. Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», ранее было обнаружено 12 подозреваемых. На данный момент известно, что из них у 10 взрослых и одного ребенка подтверждено наличие вируса кори.

 — На сегодняшний день выявлено уже 21 подозрение, составлен список всех тех, кто находился в близком контакте с этими людьми, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» консультант отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяна Захарова. — Поэтому вакцинация продолжается.

Вакцинируют в первую очередь тех, кто находился в контакте с заболевшими. Вакцинация будет продолжаться до тех пор, пока не пройдет инкубационный период после последнего выявленного случая. Пройти вакцинацию советуют детям и взрослым в возрасте до 55 лет. Вакцина бесплатна, сделать ее можно в поликлинике по месту жительства. При этом, если человек не помнит — делали ли ему в детстве прививку, специалисты советуют в таком случае обратиться в поликлинику по месту жительства. Терапевт проверит данные о всех прививках и в случае чего, поставит на учет по вакцинации.

Напомним, корь в Хабаровске была выявлена в октябре впервые с 2014 года, ее завез турист с острова Бали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Спасатели готовы к снегу на трассе Хабаровск - Комсомольск
Стрельба в ФСБ добила хабаровский биатлон - Леонид Корчевой
Путин рассказал об итогах встречи с Эрдоганом
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Сборная Италии пропустит чемпионат мира в России
Собчак поддержала предложение об объединении оппозиции
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
США показали видео появления у берегов Кореи трех авианосцев
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь