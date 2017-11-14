Два жителя Владивостока осуждены за убийство, совершенное группой лиц и кражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. Установлено, что в июне 2007 года потерпевший попросил подсудимых продать квартиру. Получив деньги от сделки, потерпевший решил утаить факт продажи недвижимости от близкого родственника и уехать из Приморья. При этом, попросил оказать помощь в этом вопросе тех же знакомых. Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района между подсудимыми и потерпевшим возник конфликт. Во время ссоры подсудимые накинули на шею последнего веревку, и убили. После чего, нашли в личных вещах убитого вырученные от продажи квартиры деньги в сумме 700 тыс. рублей, похитили их, а тело сбросили в озеро.