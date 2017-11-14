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03:08 (мск), источник: VLADNEWS

Два жителя Вла­дивос­то­ка убили своего знакомого из-за денег

Преступление было совершено 10 лет назад.

Два жителя Владивостока осуждены за убийство, совершенное группой лиц и кражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. Установлено, что в июне 2007 года потерпевший попросил подсудимых продать квартиру. Получив деньги от сделки, потерпевший решил утаить факт продажи недвижимости от близкого родственника и уехать из Приморья. При этом, попросил оказать помощь в этом вопросе тех же знакомых. Во время пути в районе села Екатериновка Партизанского района между подсудимыми и потерпевшим возник конфликт. Во время ссоры подсудимые накинули на шею последнего веревку, и убили. После чего, нашли в личных вещах убитого вырученные от продажи квартиры деньги в сумме 700 тыс. рублей, похитили их, а тело сбросили в озеро.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде 11 и 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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