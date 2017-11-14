Mercedes Gelendwagen cтолкнулся с Subaru Forester на Светланской во Владивостоке
Внедорожник от удара перевернулся.
Внедорожник от удара перевернулся.
Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.
Автомобили Mercedes Gelandewagen и Subaru Forester столкнулись вчера, 13 ноября, на ул. Светланская в районе Дальзавода. Как сообщают очевидцы ДТП, Subaru уходил от столкновения с крайней правой полосы и ударил Gelendwagen, который двигался по крайней левой полосе, последнего занесло и он перевернулся, сообщает ИА PrimaMedia.
В результате происшествия из людей никто не пострадал. Также свидетели аварии утверждают, что после столкновения Gelandewagen на боку проехал еще около 20 метров. Причины и все обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.