Mercedes Gelendwagen cтолкнулся с Subaru Forester на Светланской во Владивостоке

Автомобили Mercedes Gelandewagen и Subaru Forester столкнулись вчера, 13 ноября, на ул. Светланская в районе Дальзавода. Как сообщают очевидцы ДТП, Subaru уходил от столкновения с крайней правой полосы и ударил Gelendwagen, который двигался по крайней левой полосе, последнего занесло и он перевернулся, сообщает ИА PrimaMedia.