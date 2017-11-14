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03:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Mercedes Gelendwagen cтолкнулся с Subaru Forester на Светланской во Владивостоке

Внедорожник от удара перевернулся.

Владивосток, 14 ноября, PrimaMedia.

Автомобили Mercedes Gelandewagen и Subaru Forester столкнулись вчера, 13 ноября, на ул. Светланская в районе Дальзавода. Как сообщают очевидцы ДТП, Subaru уходил от столкновения с крайней правой полосы и ударил Gelendwagen, который двигался по крайней левой полосе, последнего занесло и он перевернулся, сообщает ИА PrimaMedia.

В результате происшествия из людей никто не пострадал. Также свидетели аварии утверждают, что после столкновения Gelandewagen на боку проехал еще около 20 метров. Причины и все обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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