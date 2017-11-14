Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Украинские политики хотят уничтожить самолет "Руслан"
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«12 лет за спиной»: Лорак поведала об отношениях с мужем
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила диагноз
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
Почему грипп непобедим
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10Последствия тайфуна Дамри
04:05 (мск), источник: VLADNEWS

Девушка погибла в результате оп­ро­киды­вания авто в Приморье

По данному факту проводится проверка.

В отдел полиции поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в районе 100 км автодороги «Михайловка-Турий Рог», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. По предварительным данным, за рулем автомобиля Toyota Mark 2 находился 23-летний мужчина. Водитель двигался со стороны села Ильинка в направлении села Камень-Рыболов. При прохождении 100 км автодороги «Михайловка-Турий Рог» водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате опрокидывания транспортного средства погибла 19-летняя девушка-пассажир. Медицинская помощь понадобилась водителю и двоим пассажирам, с травмами различной степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение. Установлено, что на момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Mark 2 составил 5 лет, в 2017 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения мужчина не привлекался. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестные напали на приморца ради мобильного телефона
Путин рассказал об итогах встречи с Эрдоганом
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Сборная Италии пропустит чемпионат мира в России
Собчак поддержала предложение об объединении оппозиции
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
США показали видео появления у берегов Кореи трех авианосцев
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь