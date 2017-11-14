Девушка погибла в результате опрокидывания авто в Приморье
По данному факту проводится проверка.
По данному факту проводится проверка.
В отдел полиции поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в районе 100 км автодороги «Михайловка-Турий Рог», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. По предварительным данным, за рулем автомобиля Toyota Mark 2 находился 23-летний мужчина. Водитель двигался со стороны села Ильинка в направлении села
В результате опрокидывания транспортного средства погибла 19-летняя