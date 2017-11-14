В отдел полиции поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в районе 100 км автодороги «Михайловка-Турий Рог», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи. По предварительным данным, за рулем автомобиля Toyota Mark 2 находился 23-летний мужчина. Водитель двигался со стороны села Ильинка в направлении села Камень-Рыболов. При прохождении 100 км автодороги «Михайловка-Турий Рог» водитель не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части в левый кювет с последующим опрокидыванием.