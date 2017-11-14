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04:36 (мск), источник: Вести Приморье

Житель Владивостока ответит в суде за оскорбление судьи

Мужчина публично, в присутствии других участников судебного заседания, высказывал в адрес председательствующего судьи оскорбления во время оглашения им обвинительного приговора.

Житель Владивостока 1961 года рождения предстанет перед судом за оскорбление судьи.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, неуважение к суду было проявлено в процессе слушания уголовного дела в отношении фигуранта. Так, являясь подсудимым по делу о применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), мужчина публично, в присутствии других участников судебного заседания, высказывал в адрес председательствующего судьи оскорбления во время оглашения им обвинительного приговора.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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