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04:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК проводит проверку по информации о пытках в полиции Усолья-Сибирского Приангарья

Женщина обратилась в следственные органы из-за примененного правоохранителями насилия к ее мужу.

Источник: IrkutskMedia.ru

Следователи проводят проверку по информации о пытках в отделе полиции Усолья-Сибирского в Приангарье. Женщина обратилась в следственные органы Иркутской области с заявлением, что к ее мужу правоохранители применили насилие. Материал, где рассказано о пытках, опубликован на сайте Совета правозащитников Иркутской области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомстве.

На сайте Совета правозащитников региона выявлен материал с заголовком «Как подарок на День полиции — новые пытки в Усолье-Сибирском. Били, чтобы дал взятку, били за то, что не взял, били за то, что не дал?». В статье говорится о том, что 9 ноября мужчина, подходя к своей машине, был задержан людьми в масках, которые, впоследствии, применили к нему насилие, затем доставили в отдел полиции, где продолжили оказывать физическое воздействие.

«Накануне публикации в следственные органы Иркутской области обратилась супруга мужчины с заявлением о том, что к ее мужу правоохранительными органами было применено насилие», — отметили в ведомстве.

Указанный материал на сайте правозащитников Иркутской области приобщен к материалам доследственной проверки, организованной днем ранее, по заявлению супруги потерпевшего в следственные органы.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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