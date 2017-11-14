СК проводит проверку по информации о пытках в полиции Усолья-Сибирского Приангарья
Женщина обратилась в следственные органы
Женщина обратилась в следственные органы
Следователи проводят проверку по информации о пытках в отделе полиции
На сайте Совета правозащитников региона выявлен материал с заголовком «Как подарок на День полиции — новые пытки в
«Накануне публикации в следственные органы Иркутской области обратилась супруга мужчины с заявлением о том, что к ее мужу правоохранительными органами было применено насилие», — отметили в ведомстве.
Указанный материал на сайте правозащитников Иркутской области приобщен к материалам доследственной проверки, организованной днем ранее, по заявлению супруги потерпевшего в следственные органы.
В ходе проверки следователи установят обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.