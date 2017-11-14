В отдел полиции поступило сообщение от жительницы Владивостока, которая рассказала о том, что передала деньги мастеру по изготовлению мебели для салона красоты. Мужчина не выполнил свои договорные обязательств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что потерпевшая нашла объявление в сети Интернет об изготовлении мебели на заказ. К ней приехал мастер, произвел замеры, принял заказ на производство и установку мебели и получил аванс в сумме 34 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь, а мебель так и не была изготовлена. В ходе розыска сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя города Владивостока, который дал признательные показания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.