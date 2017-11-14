Житель Хабаровского края расстрелял из охотничьего ружья несколько автомобилей
За свой «подвиг» его приговорили к условному сроку.
За свой «подвиг» его приговорили к условному сроку.
Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.
Прокуратура Верхнебуреинского района Хабаровского края поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении хулиганства с применением оружия. Суд приговорил его к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.
Суд установил, что житель п. Сулук, взяв из дома имеющееся у него незарегистрированное огнестрельное гладкоствольное охотничье ружье «ИЖ 27 ЕМ», вышел на улицу и, увидев автомобиль марки «Москвич», из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, выстрелил в данное транспортное средство.
После этого, находясь в общественном месте и нарушая спокойствие граждан, произвел два выстрела в воздух из охотничьего ружья, а затем, увидев автомобиль марки «ВАЗ», из хулиганских побуждений произвел в него очередной выстрел.
Суд приговорил жителя поселка к 2 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, по приговору суда изъятое у осужденного охотничье ружье передано в отделение