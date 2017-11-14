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05:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Организаторы подпольного казино в Красноярске отделались условным сроком

Игровые автоматы располагались в подвале жилого дома.

Суд Октябрьского района Красноярска вынес приговор лицам, организовавшим подпольное казино. Подозреваемых осудили на 1 год условно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подпольное казино было расположено в подвальном помещении на ул. Вильского. В игорном клубе стояли автоматы и столы с картами и фишками. В залах работали крупье и администраторы.

«Допущенные в игровой клуб граждане за личные денежные средства покупали фишки для получения возможности участия в азартных карточных играх», — говорится в сообщении.

Приговором суда организаторы казино были признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год и штраф в размере 150 000 рублей.

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