Организаторы подпольного казино в Красноярске отделались условным сроком

Суд Октябрьского района Красноярска вынес приговор лицам, организовавшим подпольное казино. Подозреваемых осудили на 1 год условно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подпольное казино было расположено в подвальном помещении на ул. Вильского. В игорном клубе стояли автоматы и столы с картами и фишками. В залах работали крупье и администраторы.

«Допущенные в игровой клуб граждане за личные денежные средства покупали фишки для получения возможности участия в азартных карточных играх», — говорится в сообщении.