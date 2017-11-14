У стрелка-хулигана в Хабаровском крае отобрали ружьё
Он палил в воздух и по проезжающим автомобилям — и получил условный срок.
Он палил в воздух и по проезжающим автомобилям — и получил условный срок.
Житель Верхнебуреинского района ответил за стрельбу из охотничьего ружья по чужим автомобилям. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, мужчину признали виновным в совершении хулиганства с применением оружия.
«Суд установил, что житель посёлка Сулук, взяв из дома имеющееся у него незарегистрированное огнестрельное гладкоствольное охотничье ружьё, вышел на улицу и, увидев автомобиль марки “Москвич”, из хулиганских побуждений, грубо нарушая порядок и выражая явное неуважение к обществу, выстрелил в транспортное средство», — отмечается в сообщении.
Этого нарушителю спокойствия показалось недостаточно: он дважды выстрелил в воздух, а затем расстрелял ещё и проезжавший мимо автомобиль марки ВАЗ.
В прокуратуре добавили, что суд приговорил жителя поселка к 25 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Согласно приговору, изъятое у мужчины оружие передали в отделение