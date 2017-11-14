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08:22 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Добрянке мужчина угнал у старшей сестры автомобиль

Пьяный угонщик съездил на нём в Пермь и вернулся обратно.

Житель Добрянки угнал у сестры машину.

Заявление в полицию 36-летняя женщина написала после того, как утром не обнаружила свой автомобиль «Лада Веста» возле дома.

Как выяснилось, накануне к ней приходил в гости младший брат. Когда хозяйка квартиры уснула, 28-летний гость взял ключи от автомобиля и уехал в Пермь.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. По возвращению в Добрянку госавтоинспекторы задержали нарушителя и доставили в территориальный отдел внутренних дел, где тот дал признательные показания.

Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Кроме того, в отношении мужчины составлен протокол за пьяное вождение. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Расследование уголовного дела продолжается.

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