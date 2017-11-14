В Добрянке мужчина угнал у старшей сестры автомобиль
Пьяный угонщик съездил на нём в Пермь и вернулся обратно.
Пьяный угонщик съездил на нём в Пермь и вернулся обратно.
Житель Добрянки угнал у сестры машину.
Заявление в полицию 36-летняя женщина написала после того, как утром не обнаружила свой автомобиль «Лада Веста» возле дома.
Как выяснилось, накануне к ней приходил в гости младший брат. Когда хозяйка квартиры уснула, 28-летний гость взял ключи от автомобиля и уехал в Пермь.
Как пояснили в
Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Кроме того, в отношении мужчины составлен протокол за пьяное вождение. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
Расследование уголовного дела продолжается.