Прокуратура назвала причину массовой гибели нерпы на Байкале

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту массовой гибели нерпы на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несколько организаций изучали, из-за чего могли погибнуть более 130 нерп. Так, было исключено химическое загрязнение озера и браконьерство. Ветеринары отобрали 15 проб патологического материала (14 нерп). По результатам исследований в 11 пробах выявлен антиген энтерита (11 нерп), в 3 антиген парвовирусного гепатита (2 нерпы). Вируса чумы не обнаружено.