Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Умер 37-летний замглавы "дочки" "Газпрома" Сергей Филь
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«12 лет за спиной»: Лорак поведала об отношениях с мужем
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила диагноз
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
Почему грипп непобедим
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12Теракт в Нью-Йорке
05:38 (мск), источник: АиФ Иркутск

Прокуратура назвала причину массовой гибели нерпы на Байкале

Исследования продолжаются.

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура завершила проверку по факту массовой гибели нерпы на Байкале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несколько организаций изучали, из-за чего могли погибнуть более 130 нерп. Так, было исключено химическое загрязнение озера и браконьерство. Ветеринары отобрали 15 проб патологического материала (14 нерп). По результатам исследований в 11 пробах выявлен антиген энтерита (11 нерп), в 3 антиген парвовирусного гепатита (2 нерпы). Вируса чумы не обнаружено.

Сейчас специалисты противочумного института проводят молекулярно-генетические исследования на возможное наличие иных, помимо чумы плотоядных, вирусных болезней. Также принято решение обеспечить углубленное научное исследование также и живых представителей популяции нерпы на Байкале.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Быстро и эффективно. Как накачать пресс в домашних условиях?
Путин рассказал об итогах встречи с Эрдоганом
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Сборная Италии пропустит чемпионат мира в России
Пентагон: вывод войск из Сирии зависит от переговоров в Женеве
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь