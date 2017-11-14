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08:25 (мск), источник: Nur.kz

Чиновник из «Казавиаспаса» требовал себе 5 млн тенге на командировку

В Алматы прошло очередное заседание суда по делу бывших руководителей АО «Казавиаспас» и РГКП «Казавиалесохрана», задержанных за взятку в $100 тыс. Во время допроса свидетелей, бывшие подчиненные чиновников рассказали об их махинациях, сообщает телеканал КТК.

Источник: Nur.kz

На заседании государственный обвинитель сообщил, что генеральный директор «Казавиаспас» Малик Досымбеков помимо стандартных командировочных расходов, а это около 185 тыс. тенге, требовал от бухгалтерии, чтобы ему выдали еще 5 млн тенге.

Понятно, что сделать это должны были без сопровождающих документов. А вот на какие цели и зачем такая крупная сумма понадобилась Досымбекову в Усть-Каменогорске, пока неизвестно. В бухгалтерии выписывать деньги в таком объеме ему не стали. Об этом на допросе рассказала бухгалтер АО «Казавиаспас».

Также сегодня в суд вызвали и свидетелей по делу второго экс-чиновника, но уже из «Казавиалесохраны», Толеугазы Сексенбаева.

Следствие установило, что Сексенбаев нанял себе домой дворника, а зарплату ему платил как десантнику-пожарному — за счет компании, которую, собственно, он ранее возглавлял.

Свидетелей по этому эпизоду было несколько. Они рассказали, что некий Рязанцев действительно был у них в штате и за три месяца из бюджета получил чуть больше 200 тысяч тенге, но фактически ни разу не появился на работе.

Ранее следователи установили, что глава «Казавиалесохраны» летал на ведомственном вертолете на курорт. Незапланированный полет обошелся бюджету в кругленькую сумму — полтора миллиона тенге.

Напомним, Сексенбаев и Досымбеков были задержаны сотрудниками анти коррупционной службы в июле текущего года после получения взятки. За подписание договора с фирмой на поставку техники они вымогали 100 тысяч долларов.

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