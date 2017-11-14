Из горящей хабаровской пятиэтажки эвакуировали жильцов

Хабаровские спасатели ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме. Пожар произошёл ранним утром во вторник, из квартир подъезда пришлось эвакуировать жильцов.

«Вызов поступил на пульт пожарно-спасательной службы поступил в 06:03. По словам очевидцев, в одной из квартир на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома на по улице Вологодской произошел пожар», — сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Пожарные расчеты, прибыв на место, незамедлительно приступили к тушению огня. Для обследования задымлённых помещений было сформировано звено газодымозащитной службы. В итоге из здания вывели 10 человек, в том числе двоих детей. Одного из жильцов, пожилого мужчину, «скорая помощь» доставила в больницу.

«В 06:45 пожар был локализован, в 06:53 ликвидировано открытое горение. Через час спасатели завершили тушение, провели проливку и разбор места возгорания. По предварительным данным, от огня пострадали две комнаты, площадь пожара составила около 30 квадратных метров», — говорится в пресс-релизе.