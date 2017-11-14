Пять граждан Казахстана доставлены в Грозный из Сирии

В Грозный прибыло 40 человек — 12 женщин и 29 детей. Среди прибывших пять граждан Казахстана, двое — Узбекистана, остальные россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

Родственники не смогли встретить прибывших у трапа, поскольку у прибывших ранее из зоны конфликта женщин и детей выявлены случаи заболевания туберкулезом.

Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби рассказал журналистам, что привезенную сегодня группу собирали с разных городов Сирии.

«Кто-то находился в Ракке, кто-то вышел из Маядина, это люди, которые сами выходили с территории, подконтрольной Иблисскому государству (ИГ — террористическая организация, запрещенная в Казахстане и ряде других стран). Среди них дети в возрасте от двух месяцев до 14 лет», — отметил он.

Пр этом, все вернувшиеся женщины готовы предстать перед законом РФ, если это потребуется. Все они дали письменное подтверждение, что возвращаются добровольно.

«Гарантии в том, что их не привлекут к ответственности, никто не даст. Если против них были возбуждены уголовные дела до того, как они покинули территорию РФ, конечно, они должны ответить, каждый в своем регионе проживания, на вопросы правоохранительных органов», — сказал Сабсаби.

Он добавил, что «каждая из них понимает, что лучше предстать перед судом дома, по крайней мере они будут уверены в том, что дети в безопасности, рядом с ними дедушки, бабушки».

В своем Instagram президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с прибывшей группой женщин и детей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbcngYfHsgk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дорогие друзья! В аэропорту «Грозный» сегодня вечером приземлился очередной спецрейс из Сирии со спасенными женщинами и детьми. На борту самолета - 41 человек. Это граждане России – 34 человек и стран СНГ – Узбекистана и Казахстана - 7 человек. Они оказались в зоне боевых действий по причине преступного безрассудства отцов детей и супругов женщин, которые пополнили ряды - террористов иблисского государства. Теперь дети и их матери в безопасности! Впервые за долгое время они увидели своих родных и близких, которые приехали в грозненский аэропорт. Я искренне благодарен Президенту России Владимиру Путину, который поставил принципиальную задачу - спасти наших женщин и детей, оказавшихся в пучине военного хаоса на Ближнем Востоке. Ранее нам удалось вывезти из горячих точек Сирии и Ирака 48 человек. За этими цифрами огромная, сопряженная с реальной опасностью для жизни, работа. Таким образом, мы вернули в свои семьи 89 человек. Эта работа затрагивает не только наших соотечественников, но и граждан ряда стран СНГ. Совместно с федеральным центром нами проводится комплекс мероприятий, направленный на определение местонахождения, идентификацию и перевозку детей и женщин. Я также признателен представителю Главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки, дорогому БРАТУ Зияду Сабсаби. Он с высокой эффективностью на месте координирует операцию по спасению людей и лично руководит ею. Я признателен командованию нашего военного контингента в Сирии, представители которого исключительно ответственно относятся к данной проблеме, оказывают максимальное содействие в решении сложнейших организационных проблем. Мы не прекратим работу, пока в полной мере не будет выполнена задача, поставленная Президентом РФ Владимиром Путиным. Не оставим в беде ни одного гражданина РФ! #Кадыров #Россия #Грозный #Сирия #Дети</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-13T19:27:50+00:00">Ноя 13 2017 в 11:27 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.