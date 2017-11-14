Пять граждан Казахстана доставлены в Грозный из Сирии
АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. Спецрейс доставил в Грозный более 40 человек, спасенных из горячих точек Сирии, сообщает РИА Новости.
АСТАНА, 14 ноя — Sputnik. Спецрейс доставил в Грозный более 40 человек, спасенных из горячих точек Сирии, сообщает РИА Новости.
В Грозный прибыло 40 человек — 12 женщин и 29 детей. Среди прибывших пять граждан Казахстана, двое — Узбекистана, остальные россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.
Родственники не смогли встретить прибывших у трапа, поскольку у прибывших ранее из зоны конфликта женщин и детей выявлены случаи заболевания туберкулезом.
Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби рассказал журналистам, что привезенную сегодня группу собирали с разных городов Сирии.
«Кто-то находился в Ракке,
Пр этом, все вернувшиеся женщины готовы предстать перед законом РФ, если это потребуется. Все они дали письменное подтверждение, что возвращаются добровольно.
«Гарантии в том, что их не привлекут к ответственности, никто не даст. Если против них были возбуждены уголовные дела до того, как они покинули территорию РФ, конечно, они должны ответить, каждый в своем регионе проживания, на вопросы правоохранительных органов», — сказал Сабсаби.
Он добавил, что «каждая из них понимает, что лучше предстать перед судом дома, по крайней мере они будут уверены в том, что дети в безопасности, рядом с ними дедушки, бабушки».
В своем Instagram президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с прибывшей группой женщин и детей.
Всего с августа на родину удалось возвратить 87 человек, среди которых 23 женщины, это жители Казахстана, Узбекистана, Башкирии, Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Ингушетии.