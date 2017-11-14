Братчанка лишилась более 10 тыс. рублей, когда пыталась продать коня

Как 13 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в полицию поступило обращение от 32-летней женщины о хищении с её счёта денег. Братчанка рассказала, что в минувшую субботу на её объявление в Интернете о продаже коня откликнулся покупатель. Мужчину устроили все условия сделки. Он сообщил, что готов внести оплату в сумме 60 тысяч рублей на карту, но для этого нужно пройти к банкомату и провести ряд операций, якобы для проведения перевода средств. Пострадавшая под руководством афериста совершила некие манипуляции и стала ждать поступления средств. В итоге с её карты списали в сумме 10,5 тысяч рублей.