За 10 месяцев в ДТП в Перми погибли 20 пешеходов

В УГИБДД Перми проанализировали данные по ДТП с пешеходами.

«Наезды на пешеходных переходах — одна из самых острых проблем пешеходов на сегодняшний день. Как правило, они происходят по вине водителей и имеют тяжкие последствия», — сообщают в пресс-службе ведомства.

За 10 месяцев на дорогах Перми произошло 494 наезда на пешеходов. При этом погибли 20 человек, ещё 489 получили различные травмы.

Практически каждое третье ДТП с участием пешехода произошло на «зебре» (195 случаев). В результате этого семь человек получили смертельные травмы, ещё 198 ранены.

84,6% наездов на пешеходов на пешеходных переходах происходят по вине водителей, из них:

— 39.5% наездов на пешеходов происходят по вине водителей не предоставивших преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. -32,8% при совершении водителями транспортных средств маневра левого или правого поворотов на регулируемых перекрестках. -12.3% в результате движения транспортных средств на запрещающий сигнал светофора.

«Ещё одной проблемой является плохая видимость пешехода в тёмное время суток. По статистике 2017 года в Перми произошло 124 наезда на пешеходов в тёмное время суток, из них в 45 случаях пешеходы были сбиты на пешеходном переходе», — рассказали в УГИБДД Перми.

С 10 ноября 2017 года вступил в силу Федеральный закон, по которому водителям не пропустившим пешехода (велосипедиста) придётся заплатить штраф в размере от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Тем не менее, в 10% случаев наезды на пешеходов на пешеходных переходах в Перми произошли по вине самих пешеходов, переходивших регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.