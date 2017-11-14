В Башкирии джип буквально «насадило» на ограду трассы

Сегодня ночью, 14 ноября, в Белорецком районе Башкирии водитель «Нивы» не справился управлением и скорости врезался в ограждение трассы. От удара металлическая конструкция почти насквозь пробила салон отечественного кроссовера.

Судя по кадрам с места происшествия, ограда пробила машину со стороны водительского сидения. Сообщается, что пострадавшего доставили в местную центральную районную больницу с разными травмами.