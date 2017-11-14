В Башкирии джип буквально «насадило» на ограду трассы
Страшное ДТП случилось на трассе в Белорецком районе.
Страшное ДТП случилось на трассе в Белорецком районе.
Сегодня ночью, 14 ноября, в Белорецком районе Башкирии водитель «Нивы» не справился управлением и скорости врезался в ограждение трассы. От удара металлическая конструкция почти насквозь пробила салон отечественного кроссовера.
Судя по кадрам с места происшествия, ограда пробила машину со стороны водительского сидения. Сообщается, что пострадавшего доставили в местную центральную районную больницу с разными травмами.
По всей видимости, пострадавший не справился с управлением на скользком горном участке трассы в Белорецком районе Башкирии.