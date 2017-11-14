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06:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии джип буквально «насадило» на ограду трассы

Страшное ДТП случилось на трассе в Белорецком районе.

Сегодня ночью, 14 ноября, в Белорецком районе Башкирии водитель «Нивы» не справился управлением и скорости врезался в ограждение трассы. От удара металлическая конструкция почти насквозь пробила салон отечественного кроссовера.

Судя по кадрам с места происшествия, ограда пробила машину со стороны водительского сидения. Сообщается, что пострадавшего доставили в местную центральную районную больницу с разными травмами.

По всей видимости, пострадавший не справился с управлением на скользком горном участке трассы в Белорецком районе Башкирии.

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