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06:55 (мск), источник: АиФ Иркутск

Три жителя Приангарья заболели гриппом

Заболевших ОРВИ больше.

По данным еженедельного мониторинга в Приангарье показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 69,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За неделю в регионе зарегистрировано 9823 случая заболевания ОРВИ, из них 7725 среди детей. Кроме того, зарегистрировано три случая гриппа.

Всего прививку от гриппа получили 1012215 жителей Приангарья. Это составляет 41,6% населения области.

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