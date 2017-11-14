Три жителя Приангарья заболели гриппом

По данным еженедельного мониторинга в Приангарье показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 69,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За неделю в регионе зарегистрировано 9823 случая заболевания ОРВИ, из них 7725 среди детей. Кроме того, зарегистрировано три случая гриппа.