Приговор омским экс-министрам может повлиять на дело Мацелевича

Им назначили соответственно 2 года и 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, при том, что прокуратура просила для Фоминой 4 года условно и 7 лет для Илюшина.

Аналитическая группа «СуперОмска» отмечает, что приговор является объективно крайне суровым и однозначно удивил всех следивших за процессом. Большинство наблюдателей прогнозировали условный срок Рите Фоминой и не более 4−5 лет реального — Илюшину.

Вместе с тем, приговор может быть посылом для восприятия беспристрастности омской Фемиды по совершенно другим делам. Например, создания объективности при оправдании (или очень мягком наказании) Юрию Шушубаеву и при весьма серьезном сроке Станиславу Мацелевичу.

Никого конкретно не обвиняя в нарушении закона, инсайдеры «СуперОмска» в один голос заявляют: исчезновение в начале ноября с сайта полпреда в СФО в перечне главного федерального инспектора Сергея Лицкевича связано с утратой к нему доверия высшей государственной власти, и одна из ее причин — возможное использование им своего ресурса не на благо государево, а для сведения счетов с конкурирующей строительной организацией Мацелевича.