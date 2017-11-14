Неизвестный выстрелил в пенсионерку, которая гуляла с внуком в Хабаровске

Днем в понедельник, 13 ноября, неизвестный выстрелил в пожилую женщину из пневматического оружия. Инцидент произошел на улице Путевой в Индустриальном районе Хабаровска. С пострадавшей был двухлетний внук — пожилая женщина вела его на прогулку, сообщает портал «Губерния».

«При выходе из подъезда [я] почувствовала удар в левую руку. Естественно, начала оглядываться. Мне запекло руку, от пульки на куртке остался след. Погуляли, пришли, разделась, смотрю — на руке осталось красное пятно», — рассказала пострадавшая.

Позже муж пенсионерки нашел у подъезда пулю, которая попала в его жену. Судя по этой улике, стреляли из пневматической винтовки калибра 4,5 миллиметра.