Неизвестный выстрелил в пенсионерку, которая гуляла с внуком в Хабаровске
Пуля попала женщине в руку.
Пуля попала женщине в руку.
Днем в понедельник, 13 ноября, неизвестный выстрелил в пожилую женщину из пневматического оружия. Инцидент произошел на улице Путевой в Индустриальном районе Хабаровска. С пострадавшей был двухлетний внук — пожилая женщина вела его на прогулку, сообщает портал «Губерния».
«При выходе из подъезда [я] почувствовала удар в левую руку. Естественно, начала оглядываться. Мне запекло руку, от пульки на куртке остался след. Погуляли, пришли, разделась, смотрю — на руке осталось красное пятно», — рассказала пострадавшая.
Позже муж пенсионерки нашел у подъезда пулю, которая попала в его жену. Судя по этой улике, стреляли из пневматической винтовки калибра 4,5 миллиметра.
Первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС. По совету автоинспекторов женщина вызвала скорую помощь, чтобы медики зафиксировали травму. В истории будет разбираться участковый.