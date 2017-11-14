Главного борца с коррупцией осудили за взятку

Центральный районный суд Новосибирска установил, что 41-летний Виктор Шадрин с 20 марта по 5 мая 2015 года, являясь должностным лицом органов внутренних дел (начальником ОЭБиПК МО МВД России «Новосибирский»), лично получил от заинтересованного гражданина 30 тысяч рублей.

За указанную сумму Шадрин и сотрудники возглавляемого им отдела не проводили необходимые мероприятия по делу о хищении товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Новосеть». Получение взятки осуществлялось путем зачисления денег на лицевой счет сотового телефона Шадрина.

Осужденный свою вину не признал, пояснив, что хорошо исполнял свои должностные обязанности, а о каких-либо денежных средствах, поступивших на мобильник, ему неизвестно.

Тем не менее, суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, а равно за общее попустительство по службе). В итоге Шадрина приговорили к трем годам лишения свободы (условно с испытательным сроком два года) и штрафу в размере 300 тысяч рублей.