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10:04 (мск), источник: Noi.md

Канада лишилась огромного ледяного щита

Потепление климата сократило массу Кордильерского ледяного щита наполовину всего за 500 лет.

Источник: Noi.md

А это значит, что судьба Гренландского ледяного щита может сложиться аналогично.

К таким выводам пришли исследователи, опубликовавшие данные научной работы в журнале «Science».

Кордильерский ледяной щит покрывал большие части Северной Америки во времена плейстоцена — или последнего ледникового периода — и был аналогичен по массе Гренландскому ледяному щиту.

Предыдущее исследование оценило, что он покрывал большую часть западной Канады 12,5 тысячи лет назад, но новая информация показывает, что огромные территории региона были свободны ото льда 1,5 тысячи лет назад. Это означает, что когда ледяные щиты начинают таять, они делают это очень быстро.

Таяние Кордильерского ледяного щита, вероятно, стало причиной подъема уровня моря на 6 метров и больших изменений в океанской температуре и циркуляции. Так как холодная вода плотнее теплой, вода, содержащаяся в ледяных щитах, тонет при таянии, разрушая «глобальный конвейер» океанской циркуляции и вызывая изменение климата.

Исследователи использовали геологические данные и модели ледяного щита, чтобы воссоздать хроники наступления и отступления Кордильерского ледяного щита. Они нанесли на карту и датировали морены по всей западной Канаде, используя бериллий-10, редкий изотоп бериллия, который часто используется как лакмусовая бумажка для солнечной интенсивности. Измерения были сделаны в лаборатории PRIME Университета Пердью (США).

«У нас есть одна группа измерений бериллия-10, которой 14 тысяч лет, и другая группа, которой 11,5 тысячи лет, и разница в этих эпохах статистически важна, — говорит Марк Каффи. — Это могло случиться, только если лед в этой области полностью ушел и потом вновь появился».

Около 14 тысяч лет назад Земля начала теплеть, и лед полностью покинул вершины гор в западной Канаде. Ледяные щиты, вероятно, сильно потеряли в объеме. Спустя почти тысячу лет, климат похолодел снова, и ледники начали наступать, потом отступили, когда в начале голоцена стало теплее. Если бы Кордильерский ледяной щит все еще был там, когда климат начал охладевать во время периода известного как Поздний Дриас, цирковые и долинные ледники не смогли бы продвинуться.

Хроника отступления ледников также помогает понять, как первые люди попали в Северную Америку. Текущие оценки предполагают, что люди мигрировали к югу от Кордильерского и Лаврентидского ледяных щитов 14,6 — 18 тысяч лет назад, но как они попали туда, неясно. Некоторые говорят, что люди пересекли отверстие между ледяными щитами, но новые данные показывают, что проход открылся только 13,4 тысячи лет назад.

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