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08:04 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Черёмушках трамвай столкнулся с маршруткой

В Красноярске пенсионерка пострадала в аварии общественного транспорта. По предварительной версии ГАИ, автобус, ехавший по 92-му маршруту, должен был пропустить трамвай, но всё же выехал на рельсы.

Источник: Вести - Красноярск

Сегодня утром в Красноярске пенсионерка пострадала в аварии общественного транспорта. По предварительной версии ГАИ, автобус, ехавший по 92-му маршруту, должен был пропустить трамвай, но всё же выехал на рельсы. При столкновении маршрутку развернуло, также она лишилась лобового стекла. Пожилую пассажирку сейчас обследуют медики. Автоинспекторы уже на месте, вскоре трамвайное движение будет восстановлено.

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