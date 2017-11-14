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08:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Седан перевернулся на скользкой дороге в Приморье

Минувшей ночью в Кавалерово произошло дорожно-транспортное происшествие — перевернулась легковушка.

Источник: ДЕЙТА

На скользкой дороге водитель не справился с управлением и врезался в крыльцо шиномонтажа, сообщает «Deita.ru».

По словам очевидцев, на улице Первомайской водитель поверил в силы авто и решил испытать всю его мощь. Машина никак не ожидала от хозяина такого подвоха на заснеженной дороге.

На место происшествия тут же прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Лапкина.

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