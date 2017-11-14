Седан перевернулся на скользкой дороге в Приморье

На скользкой дороге водитель не справился с управлением и врезался в крыльцо шиномонтажа, сообщает «Deita.ru».

По словам очевидцев, на улице Первомайской водитель поверил в силы авто и решил испытать всю его мощь. Машина никак не ожидала от хозяина такого подвоха на заснеженной дороге.