Седан перевернулся на скользкой дороге в Приморье
Минувшей ночью в Кавалерово произошло
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Минувшей ночью в Кавалерово произошло
На скользкой дороге водитель не справился с управлением и врезался в крыльцо шиномонтажа, сообщает «Deita.ru».
По словам очевидцев, на улице Первомайской водитель поверил в силы авто и решил испытать всю его мощь. Машина никак не ожидала от хозяина такого подвоха на заснеженной дороге.
На место происшествия тут же прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Информации о пострадавших не поступало.
Екатерина Лапкина.