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08:49 (мск), источник: ЕАН

В Сухом Логу осудили кладбищенских воров-рецидивистов

Сухоложский городской суд вынес приговор по делу о краже могильных ограждений, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Сроки получили двое мужчин.

В сентябре один из них, будучи пьян, вступил с другим в преступный сговор. Из корыстных соображений они похитили бронзовые могильные ограждения с территории Сухоложского городского кладбища. Ущерб составил 50 тыс. рублей.

Прокуратура отмечает, что второй соучастник, который на этот раз не был инициатором преступления, в августе уже похищал бронзовые могильные изделия с того же самого захоронения. Новое преступление он совершил, когда суд рассматривал уголовное дело по факту первого.

С учетом рецидива ему теперь назначено три года колонии строгого режима. Его подельник получил два года общего режима, также с учетом рецидива. Что этот обвиняемый похищал ранее, не уточняется.

«При вынесении приговора и назначении наказания судом был учтен особый цинизм совершения преступления, неуважение к нормам морали и нравственности», — указано в сообщении прокуратуры.

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