В Сухом Логу осудили кладбищенских воров-рецидивистов

В сентябре один из них, будучи пьян, вступил с другим в преступный сговор. Из корыстных соображений они похитили бронзовые могильные ограждения с территории Сухоложского городского кладбища. Ущерб составил 50 тыс. рублей.

Прокуратура отмечает, что второй соучастник, который на этот раз не был инициатором преступления, в августе уже похищал бронзовые могильные изделия с того же самого захоронения. Новое преступление он совершил, когда суд рассматривал уголовное дело по факту первого.

С учетом рецидива ему теперь назначено три года колонии строгого режима. Его подельник получил два года общего режима, также с учетом рецидива. Что этот обвиняемый похищал ранее, не уточняется.