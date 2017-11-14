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08:44 (мск), источник: АиФ Самара

Под Самарой столкнулись пять машин, один из водителей погиб

Обстоятельства массового ДТП устанавливают сотрудники полиции.

В понедельник, 13 ноября, в 16:35, в Кинельском районе, на 51 км автодороги Самара — Бугуруслан, произошло столкновение пяти автомашин, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в количестве трёх человека личного состава и одна единица техники. Проводились аварийно-спасательные работы.

Как пишет 63.ru, ссылаясь на Главное управление МВД России по самарской области, 40-летний водитель автомобиля KIA Sportage выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, после чего произошло столкновение ещё трёх машин — другого КамАЗа, УАЗа Буханки и «Волги».

Медицинская помощь понадобилась всем участникам массового ДТП, водитель Kia Sportage скончался на месте аварии.

Причина ДТП устанавливается, по факту случившегося проводится проверка.

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