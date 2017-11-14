Под Самарой столкнулись пять машин, один из водителей погиб
Обстоятельства массового ДТП устанавливают сотрудники полиции.
Обстоятельства массового ДТП устанавливают сотрудники полиции.
В понедельник, 13 ноября, в 16:35, в Кинельском районе, на 51 км автодороги Самара — Бугуруслан, произошло столкновение пяти автомашин, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в количестве трёх человека личного состава и одна единица техники. Проводились
Как пишет 63.ru, ссылаясь на Главное управление МВД России по самарской области, 40-летний водитель автомобиля KIA Sportage выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ, после чего произошло столкновение ещё трёх машин — другого КамАЗа, УАЗа Буханки и «Волги».
Медицинская помощь понадобилась всем участникам массового ДТП, водитель Kia Sportage скончался на месте аварии.
Причина ДТП устанавливается, по факту случившегося проводится проверка.