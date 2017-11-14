Власти закрыли на ремонт участок трассы под Гвардейском, треснувшей после подтопления

Источник: Калининград.Ru

С 14 ноября конечной остановкой автобусов большого класса, которые следуют по маршруту № 111 из областного центра в Гвардейск, будет посёлок Пруды. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

От посёлка Пруды через посёлок Заречье пассажиров бесплатно будут довозить автобусами малого класса до Гвардейска. Такие меры обусловлены необходимостью соблюдения безопасности дорожного движения, так как объездная дорога очень узкая и автобусам большого класса будет сложно разъехаться со встречным транспортом, — пояснил замминистра развития инфраструктуры Калининградской области Владимир Жовтун.

Работа микроавтобуса будет взаимоувязана с расписанием автобуса № 111 «Калининград — Гвардейск». Маршрут обслуживает компания «Зеленоградск-Транс». Расстояние от посёлка Пруды до Гвардейска составляет 13,5 км, время в пути — 15−20 минут. Микроавтобус будет выполнять по девять рейсов в день.