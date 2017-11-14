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08:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Количество дорожных аварий выросло в Хабаровске из-за циклона

За семь часов автоинспекторы зафиксировали почти 30 происшествий.

Снегопад повлиял на количество аварий в Хабаровске: с семи часов утра до двух часов дня в городе случилось 27 ДТП. Как рассказала корреспонденту портала «Губерния» представитель госавтоинспекции, в одном из происшествий пострадали женщина и ребенок.

«На Запарина был наезд на женщину с ребенком на руках — она ждала такси, а водитель сдавал назад. [Машина их задела], было скользко, женщина не удержалась и упала, выронив ребенка из рук. Пострадавших сводили в травмпункт, наблюдаться у врачей они будут амбулаторно», — рассказала инспектор отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ольга Голубева.

По ее словам, сегодня в городе произошло куда больше аварий, чем обычно. Так, за вчерашние сутки инспекторы оформили 37 ДТП, а сегодня за семь часов — всего на десять меньше.

«Это очень большая цифра для половины дня, неестественная для нас. Обычно [такой высокий показатель] в снегопады, гололед, сезонные явления», — добавила Ольга Голубева.

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