Количество дорожных аварий выросло в Хабаровске из-за циклона

Снегопад повлиял на количество аварий в Хабаровске: с семи часов утра до двух часов дня в городе случилось 27 ДТП. Как рассказала корреспонденту портала «Губерния» представитель госавтоинспекции, в одном из происшествий пострадали женщина и ребенок.

«На Запарина был наезд на женщину с ребенком на руках — она ждала такси, а водитель сдавал назад. [Машина их задела], было скользко, женщина не удержалась и упала, выронив ребенка из рук. Пострадавших сводили в травмпункт, наблюдаться у врачей они будут амбулаторно», — рассказала инспектор отдела пропаганды краевого управления ГИБДД Ольга Голубева.

По ее словам, сегодня в городе произошло куда больше аварий, чем обычно. Так, за вчерашние сутки инспекторы оформили 37 ДТП, а сегодня за семь часов — всего на десять меньше.